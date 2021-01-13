الموافقة على طلب نيابي لاضافة تخصيصات المشمولين بقانون التدرج الطبي في الموازنة

2021/01/13 | 15:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ وافقت رئاسة مجلس النواب على طلب رسمي لاضافة التخصيصات المالية لكافة المشمولين بقانون التدرج الطبي رقم 6 لسنة 2000 ، من خريجي الاختصاصات الطبية والصحية والساندة للاعوام الدراسية 2018-2019-2020 ، ضمن مشروع قانون الموازنة العامة 2021 .ووجهت هيئة الرئاسة اللجنة المالية النيابية بدراسـة الطلب النيابي المرفق بتواقيع اكثر من 70 نائبـا، واتخاذ الاجراءات اللازمة ./انتهى5

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