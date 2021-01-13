مفوضية الانتخابات: نسبة المسجلين بايومترياً وصلت الى 61 بالمئة

2021/01/13 | 15:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلنت مفوضية الانتخابات، ان نسبة المسجلين بايومترياً وصل حتى الآن إلى 61 بالمئة أي (15) مليون ناخب .وذكرت مفوضية الانتخابات في بيان:" ان عدد الناخبين الاجمالي يصل إلى (25) مليون ناخب بعد احتساب المواليد الجديدة الذين يبلغ عددهم اكثر من مليوني ناخب "./انتهى7

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