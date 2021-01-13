قادة الجيش السوداني يتفقدون الحدود مع إثيوبيا

2021/01/13 | 15:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل رئيس هيئة الأركان بالجيش السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، وعدد من كبار قادة الجيش السوداني، إلى الشريط الحدودي لتفقد الخطوط الأمامية الأربعاء، وذلك بعد مقتل 6 نساء وطفل على يد ميليشيات إثيوبية الإثنين.

ونقل موقع “سودان تريبيون” الأربعاء، عن مصادر عسكرية أن رئيس هيئة الأركان تفقد الخطوط الأمامية للجيش السوداني في الشريط الحدودي، وتلقى شرحاً من قائد الفرقة الثانية مشاة بالقضارف اللواء ركن حيدر الطريفي عن الأوضاع.

وأكدت المصادر أن زيارة رئيس هيئة الأركان ستمتد حتى السبت المقبل.

وطالبت وزارة الخارجية السودانية، الثلاثاء، المجتمع الدولي “بإدانة الأعمال الإجرامية للميليشيات الإثيوبية ضد المدنيين”.

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