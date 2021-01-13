ظريف: تعاون مشترك بين الخارجية الإيرانية والقضاء العراقي بشأن مذكرة توقيف ترمب

2021/01/13 | 15:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف إن إيران والعراق سيقومان بتعاون مشترك بشأن مذكرة توقيف الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وذكرت وكالة مهر الإيرانية نقلا عن ظريف أن مذكرة توقيف الرئيس الاميركي دونالد ترامب صدرت من مجلس القضاء الأعلى العراقي وبمتابعة كبيرة من قبل وزارة الخارجية الايرانية ووكالات أخرى للتعاون المشترك بشأن مذكرة توقيف ترمب.

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