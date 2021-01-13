2021/01/13 | 15:40 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالية: سنتخذ خلال اسبوعين حزمة اجراءات تخفف آثار تخفيض العملة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/13 | 15:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية: سنتخذ خلال اسبوعين حزمة اجراءات تخفف آثار تخفيض العملة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية: سنتخذ خلال اسبوعين حزمة اجراءات تخفف آثار تخفيض العملة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).