2021/01/13 | 15:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التاريخ الطويل من المصالحات العربية الفاشلة يدعو للتأنّي والحذر قبل الإعلان عن نجاح قمّة العلا، خصوصا لأن البيان الختامي لهذه القمة لم يوحي بأنها قد أوجدت حلولا لأساس مشكلة الخلاف مع قطر والذي يتمحور حول علاقاتها مع إيران وتركيا وتنظيمات الإسلام السياسي السنّي والشيعي، ولكن العناق الحار بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أكد على أن العلاقة الشخصية بينهما قد أصبحت على ما يرام وأن الطريق مفتوح لإستكمال السير على طريق تحسين العلاقات بين البلدين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قمّة العلا.. قراءة في ما بين السطور ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قمّة العلا.. قراءة في ما بين السطور ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).