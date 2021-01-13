2021/01/13 | 15:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، اليوم الاربعاء، إن اقتصاد منطقة اليورو لا يزال بصدد التعافي هذا العام بشرط رفع إجراءات العزل العام المُتخذة لمواجهة جائحة كورونا في نهاية مارس آذار وتوزيع اللقاحات.وتمسكت لاغارد بتوقعات المركزي الأوروبي، مضيفة أنها تعتقد أن أحدث التوقعات في ديسمبر كانون الأول لا يزال معقولا إلى حد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيسة البنك الأوروبي تحدد شرطاً واحداً لتعافي اقتصاد منطقة اليورو) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيسة البنك الأوروبي تحدد شرطاً واحداً لتعافي اقتصاد منطقة اليورو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).