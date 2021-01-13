أزمة الجائحة: مؤشرات مطمئنة.. واشتباه بإصابة من السلالة الجديدة

2021/01/13 | 15:50 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، الأربعاء، بعد تسجيل مئات الحالات الجديدة

سجل العراق أكثر من 860 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 13 كانون الثاني/يناير، وتضمن تسجيل 867 إصابات، و4 حالات وفاة فقط.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 1992حالات تماثل إلى الشفاء بنسبة أكثر من 92%.

وانخفض عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج إلى نحو 30 ألف شخص، 135 منهم تحت العناية المركزة.

فيما شهد إقليم كردستان تسجيل اشتباه بتسجيل أول إصابة بالسلالة الجديدة من الفيروس لمواطن عائد من بريطانيا.

وقال أفراسياب موسى، المدير العام لصحة دهوك في تصريح، إنّ "المصاب هور رجل في العقد الرابع من العمر، وقد عاد إلى المحافظة منذ يومين".

وبيّن موسى، أنّ "الرجل خضع للفحص بانتظار ظهور النتيجة".

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