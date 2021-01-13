اعتقال 10 متسللين على الحدود العراقية-السورية

2021/01/13 | 15:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على 10 متسليين حاولوا الدخول الى الاراضي العراقية قادمين من سوريا.

وقالت المديرية في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انه وضمن مساعيها لتأمين الحدود المشتركة مع سوريا ومنع حالات التسلل والتهريب وبالاستعانة بالكاميرات الحرارية وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 وبالتعاون مع الفوج الاول لواء المشاة 71 وبكمين محكم من القاء القبض على 10 متسللين حاولوا الدخول إلى الاراضي العراقية.

واضافت، ان المتسللين حولوا الدخول عبر منطقة جلبارات التابعة الى ناحية ربيعة غرب نينوى، مبينة انه تم تسليمهم الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

PUKmedia عن اعلام مديرية الاستخبارات العسكرية

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