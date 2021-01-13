مطالبة نسوية في السليمانية بتحسين الوضع المعيشي

2021/01/13 | 15:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر عدد من نساء في السليمانية اليوم الاربعاء، طالبنّ حكومة اقليم كوردستان بتحسين الحالة المعيشية.

المتظاهرات طالبن حكومة الاقليم خلال مؤتمر صحافي، بتحسين الحالة المعيشية للموظفين وتوزيع الرواتب بشكل طبيعي وارجاع الرواتب المدخرة.

واكدنّ، على عدم جعل رواتب الموظفين ضحية للصراعات السياسية بين حكومتي الاقليم والاتحادية، معربن عن امتعاضهن ازاء عدم توزيع الرواتب كل 30 يوما.

PUKmedia خاص

الصور جعفر جلالي

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