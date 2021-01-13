الكاظمي يجري اتصالاً هاتفياً بمدير الإعدادية المركزية في الناصرية

2021/01/13 | 15:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي يجري اتصالاً هاتفيًا بمدير الإعدادية المركزية في الناصرية بخصوص دخول بعض العناصر الأمنية الى مبنى المدرسة.

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