فريق طبي ينقذ حياة فتاة بعد اصابتها بـ'صجم' في قلبها

2021/01/13 | 16:18 - المصدر: السومرية نيوز

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تمكَّن فريق طبي في مدينة الناصرية، من انقاذ حياة شابة تعرضت للاصابة باطلاقة نارية في منطقة القلب من بندقية صيد.

واعلن مركز الناصرية للقلب في بيان تلقت السومرية نيوز نسحة منه ان "فريقاً طبياً تمكن من انقاذ حياة شابة من اهالي الناصرية تعرضت الى الاصابة بطلق ناري (صجم) من بندقية صيد".

وبين ان "الفتاة اصيبت في البطين الأيسر للقلب بطلق من بندقية صيد في حادث كاد ان يودي بحياتها قبل ان يتمكن الفريق الجراحي من اجراء عملية عاجلة واستخراج (الصجم) منه".

ولفت الى ان "العملية استمرت ساعتين وان المصابة تتمتع الان بصحة جيدة في ردهات العناية المركزة".

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