الاتحاد الوطني واليسار الديمقراطي يبحثان تمتين العلاقات

2021/01/13 | 16:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل عضو المكتب السياسي مسؤول مكتب العلاقات الدكتور سوران جمال طاهر، في مبنى المكتب السياسي بمحافظة اربيل يوم الاربعاء (13/1/2021)، سكرتير حزب اليسار الديمقراطي في سوريا صالح كدو.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي حضره عضو المجلس القيادي مسؤول بورد العلاقات الكوردستانية سالار سرحد خليفة، وعضو المجلس القيادي مسؤولة بورد العلاقات الاقليمية فريال عبد الله، اهم واخر التطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة، والسبل الكفيلة بتمتين العلاقات الثنائية، وتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بما يحقق الاهداف المشتركة.

وبحث الجانبان في محور اخر من اللقاء اهم التطورات في غربي كوردستان، مؤكدان اهمية معالجة المشاكل السياسية، عبر الحوار والتفاهم والابتعاد عن التشنج والصراعات العقيمة.

PUKmedia اربيل

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