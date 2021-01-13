تسجيل اول حالة اشتباه بكورونا المتحور في دهوك

2021/01/13 | 16:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة لصحة دهوك، يوم الاربعاء، عن اول حالة اشتباه بفايروس كورونا المتحور.

وقال الدكتور افراسياب موسى مدير صحة دهوك في تصريح صحافي تابعه PUKmedia: ان الحالة لشخص من سكنة دهوك عاد مؤخرا من بريطانيا.

واضاف: ان نتائج الفحوصات ستظهر اصابته بكورونا المتحور من عدمها، مؤكدا، اتخاذ كافة التدابير الصحية الوقائية، بعزل جميع المتلامسين للحالة.

وكانت وزارة الصحة في اقليم كوردستان قد اعلنت في وقت سابق، عن تسجيل 158 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

PUKmedia ترجمة

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