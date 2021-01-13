دولة القانون: خروج الأمريكان من العراق سينهي أهم أزمات الشرق الاوسط

2021/01/13 | 16:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون رعد الماس، الاربعاء، أن خروج القوات الامريكية من العراق سينهي أهم ازمات الشرق الاوسط.

وقال الماس لـوكالة /المعلومة/ إن “كل القوى الوطنية في العراق تدرك خطورة بقاء القوات الامريكية في القواعد العسكرية لانها عامل تأثير داخلي وخارجي وهي متورطة بالكثير من المجازر البشعة بحق عشرات الشهداء من الاجهزة الامنية والحشد الشعبي لاسيما قادة النصر”.

واضاف، أن “خروج تلك القوات سينهي اهم ازمات الشرق الاوسط ويمنع ان تتحول بلادنا الى ساحة مواجهة وفقدان ارواح الكثير من الأبرياء”، مؤكدا بان “كل اطياف المجتمع العراقي باتت مدركة لاهمية خروج تلك القوات نظرا لما تقوم به من مهام سلبية في المشهد العام الداخلي”.

واشار الماس وهو نائب سابق الى ان “تراجع اي قوى سياسية عن دعم قرار اخراج القوات الامريكية هو انتحار سياسي وسيكون موقفها صعب امام الشعب العراقي”، لافتا الى ان “على الحكومة الاسراع بتنفيذ قرار مجلس النواب باخراج تلك القوات قبل اجراء الانتخابات القادمة”.

وتنتشر القوات الامريكية في 3 قواعد عسكرية في العراق أبرزها عين الاسد بعد انسحابها من قواعد متفرقة في بغداد وكركوك.



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