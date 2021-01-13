تسجيل أول حالة اشتباه بفيروس كورونا المتحور في محافظة عراقية

2021/01/13 | 16:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - دهوك

أعلنت المديرية العامة لصحة دهوك ، الأربعاء 13-1-2021 عن أول حالة اشتباه بفيروس كورونا المتحور.

وقال الدكتور افراسياب موسى مدير صحة دهوك في بيان ان "الحالة لشخص من سكنة دهوك عاد مؤخرا من بريطانيا"

واضاف: إن "نتائج الفحوصات ستظهر اصابته بكورونا المتحور من عدمها"، مؤكدا، "اتخاذ كافة التدابير الصحية الوقائية، بعزل جميع المتلامسين للحالة".

وكشفت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الأربعاء (13 كانون الثاني 2021)، عن إجراءات مواجهة كورونا المتحور، فيما حددت موقعين لفحص الفيروس.وقال مدير الصحة العامة في الوزارة، رياض الحلفي، لـ (بغداد اليوم)، إن "الوزارة في طور إنشاء مختبرين لفحص فيروس كورونا المتحور"، لافتا إلى أن "إجراءات منع السفر ستتوسع لتشمل بلدان أخرى".وأضاف، أن "الوزارة في طور انشاء مختبرات لفحص فيروس كورونا المتحور، الأول في مدينة الطب والثاني في مختبر الصحة المركزي، وكذلك شراء الأجهزة الخاصة"، مبينا أن "هناك تعاون مع منظمة الصحة العالمية لتدريب كوادرنا". وأوضح الحلفي، أن "العراق لا يوجد فيه أي مؤشر على وجود سلالة خطيرة من الفيروس، لكن نخشى دخولها من البلدان التي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الاصابات وكذلك اكتشاف سلالات متطورة".وبين أن "الوزارة قدمت جملة من التوصيات منها توسيع حظر السفر من وإلى بعض الدول، لانها سجلت إصابات بالفيروس المتحور والبعض الأخر سجل ارتفاع كبير في الإصابات بكورونا".وشدد الحلفي على "ضرورة استمرار المواطنين على اتباع الاجراءات الوقائية وعدم الاستخفاف أو التهاون مع مخاطر الفيروس".وكانت وزارة الصحة، قد أكدت في وقت سابق، عدم تسجيل أي إصابة بالفيروس المتحور في العراق خلال الأيام الماضية.

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