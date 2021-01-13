مصدر: هروب سجين محكوم بتهمة المتاجرة بالمخدرات من مستشفى الديوانية

2021/01/13 | 16:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الديوانيةأفاد مصدر أمني من محافظة الديوانية، اليوم الأربعاء (13 كانون الثاني 2021)، بهروب سجين كان يرقد في مستشفى الديوانية العام ومحكوم بتهمة المتاجرة بالمخدرات.وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "سجيناً كان يرقد في مستشفى الديوانية العام، وكان محكوماً بتهم المتاجرة، بالمخدرات هرب اليوم".وأضاف، أن "البحث جارٍ عن المتهم الهارب، لإلقاء القبض عليه، وإعادته إلى السجن".

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