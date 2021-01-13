البرلمـان يوجـه بمخاطبة الحكومة بشأن اسباب عدم صرف مستحقات الفلاحين للسنوات السابقـة

2021/01/13 | 16:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ وجهت رئاسة مجلس النواب ، الامانة العامة للمجلس بمخاطبة الحكومة بشأن اسباب عدم صرف مستحقات الفلاحين للسنوات الماضيـة ، بالرغم من المخاطبات السابقة./انتهى5

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