كلية الفنون الجميلة بجامعة الموصل تفتتح مهرجان المونو دراما المسرحي الثالث

2021/01/13 | 16:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/تحت شعار" مسرحنا ..تأسيس وريادة" وبالتعاون مع مجموعة نون لاقامة المؤتمرات والمهرجانات ، افتتحت كلية الفنون الجميلة بجامعة الموصل اعمال مهرجان المونودراما المسرحي الثالث ،دورة الفنان الراحل علي احسان الجراح.شاركت في المهرجان جهات وفرق عدة ،منها قسم الفنون المسرحية بكلية الفنون الجميلة ، فرقة مسرحيو السلام للتمثيل والفولكلور الشعبي ، فرقة محمد نوري طبو ، كروب صدى للفنون الادائية ، مركز سوبرانو للفنون ، فرقة التمثيل والمسرح الشبكي ورابطة فناني سهل نينوى ./ انتهى

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