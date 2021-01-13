إنشاء صندوق استثمار مشترك بين إيران والعراق

2021/01/13 | 16:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الطاقة الإيراني "رضا اردكانيان" ان اقتراح ايران لانشاء صندوق استثمار مشترك بين ايران والعراق، لقي تاييد وزير التجارة العراقي؛ مبينا ان تاسيس...

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