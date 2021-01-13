شاهد..حضور حاشد للحفل المركزي لاستشهاد قادة النصر في الموصل

2021/01/13 | 16:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقيم في مدينة الموصل العراقية الحفل المركزي لاستشهاد قادة النصر في الذكرى السنوية الأولى للشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس....

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