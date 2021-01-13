الصحة العراقية تسجل 867 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/01/13 | 16:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الأربعاء، تسجيل 867 اصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية....

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