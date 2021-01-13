تسجيل 867 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق

2021/01/13 | 16:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأربعاء،

تسجيل 867 اصابة جديدة بفيروس كورونا في

عموم البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انها سجلت "867 إصابة جديدة

بفيروس كور

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