ارتفاع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بأكثر من التوقعات

2021/01/13 | 16:37 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بأكثر من توقعات المحللين خلال نوفمبر/تشرين الثاني، مع زيادة إنتاج السلع الرأسمالية.

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