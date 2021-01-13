2021/01/13 | 16:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت النائبة عن محافظة البصرة ميثاق الحامدي، اليوم الاربعاء، اهالي المحافظة للخروج بتظاهرة سلمية حاشدة وكبيرة وتساهم بالضغط على المعنيين لانصاف المحافظة واعطاءها حقوقها كاملة من الموازنة.

وقالت الحامدي في مؤتمر صحفي، عقدته في مبنى البرلمان اننا “سعينا ونسعى جاهدين لانصاف المحافظة واعطاءها حقوقها كاملة من موازنة 2021 بعدما تعرضت لظلم كبير واجحاف اكبر وجرى معاملتها معاملة جاحدة وهي تمثل العمود الفقري للمولازنة ومصدرها الاول والاهم”.

واضافت الحامدي، ان “الامور الان لا يمكن ان تتم بضغطنا وحدنا كنواب البصرة ال 24 ونخاف على حقوق بصرتنا الابية من مرور الوقت وهي بلا حقوق تنصف مكانتها ودورهـا الاهم في رفد موازنة العراق واهله”، داعية ابناء البصرة الى “الخروج بتظاهرة سلمية حاشدة وكبيرة تكون على مستوى عالي من المسؤولية وتساهم بالضغط على المعنيين لانصاف المحافظة واعطاءها حقوقها كاملة من الموازنة“.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة عن البصرة تدعو ابناءها للتظاهر والمطالبة بحقوقهم في الموازنة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة عن البصرة تدعو ابناءها للتظاهر والمطالبة بحقوقهم في الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).