2021/01/13 | 16:40 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن رئيس نادي النجف الدكتور رضوان الكندي استقالته من رئاسة الهيأة الادارية للنادي مساء اليوم الاربعاء.

الكندي اعلن استقالته بشكل رسمي من رئاسة النادي احتجاجاً على صيحات وهتافات الجماهير الحاضرة في تدريبات فريقها الكروي والذي يستعد لمباراته في دوري الكرة الممتاز امام نفط البصرة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رداً على هتافات الجماهير ، رئيس نادي النجف يعلن استقالته 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رداً على هتافات الجماهير ، رئيس نادي النجف يعلن استقالته) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رداً على هتافات الجماهير ، رئيس نادي النجف يعلن استقالته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).