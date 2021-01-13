فيديو.. الكاظمي يعتذر لمدير مدرسة بالناصرية بعد

2021/01/13 | 16:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأربعاء، اعتذاره لمدير الإعدادية المركزية في محافظة الناصرية، بعد دخول قوات من مكافحة الشغب إليها واعتقال متظاهر لجأ إلى بناية المدرسة هربا من تلك القوات.

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