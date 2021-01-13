2021/01/13 | 16:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشف وزير المالية علي عبد الامير علاوي، اليوم الاربعاء، عن حزمة اجراءات للتخفيف من آثار تخفيض العملة، جاء ذلك خلال لقاءه رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.وذكر بيان لمكتب المالكي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “اللقاء تناول السبل اللازمة لدعم العراق لمواجهة الأزمة المالية الراهنة والخطط والإجراءات المطلوبة لتجاوزها، وأهمية توحيد …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير المالية يكشف عن إجراءات لتخفيف آثار تخفيض العملة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير المالية يكشف عن إجراءات لتخفيف آثار تخفيض العملة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).