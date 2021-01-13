الكاظمي يجري اتصالاً بمدير الإعدادية المركزية في الناصرية على خلفية دخول عناصر أمنية للمبنى

2021/01/13 | 16:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أجرى رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفيًا بمدير الإعدادية المركزية في الناصرية، على خلفية دخول بعض العناصر الأمنية الى مبنى المدرسة.

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