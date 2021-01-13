لأول مرة.. محكمتان في بغداد للتحقيق في قضايا العنف الأسري

2021/01/13 | 16:52 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استند الأمر إلى بيان صادر عن مجلس القضاء

الترا عراق - فريق التحرير

أصدرت مجلس القضاء الأعلى، أمرًا بتشكيل محكمتين متخصصتين بقضايا العنف الأسري.

ونص الأمر، الصادر عن محكمة استئناف بغداد - الكرخ الاتحادية في 11 كانون الثاني/يناير، على تشكيل محكمة تحقيق الكرح المختصة بقضايا العنف الأسري، على أنّ يتولى إدارتها قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثالثة.

كما نص على تشكيل محكمة جنتح الكرخ المختصة بقضايا العنف الأسري ويتولى مهام إدارتها قاضي أول محكمة جنح الكرخ.

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