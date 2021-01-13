البرلمان يستأنف جلسته برئاسة بشير الحداد

2021/01/13 | 16:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

استأنف مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسته برئاسة نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد.

قالت الدائرة الإعلامية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن مجلس النواب استأنف جلسته برئاسة نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد".

وقرر المجلس، أمس الثلاثاء، إبقاء جلسة مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، مستمرة إلى اليوم الأربعاء".

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