2021/01/13 | 17:07 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار الذهب عالمياً بنحو 14 دولاراً خلال جلسة اليوم الأربعاء، مع ترقب التطورات الاقتصادية والسياسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار الذهب توسع مكاسبها عالمياً لنحو 14 دولاراً) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار الذهب توسع مكاسبها عالمياً لنحو 14 دولاراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).