2021/01/13 | 17:07 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، قبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط ترتفع قبل بيانات المخزونات الأمريكية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار النفط ترتفع قبل بيانات المخزونات الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).