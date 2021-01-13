نائب: البرلمان سيتخذ موقفا حاسما بشأن تثبيت المحاضرين والعقود

2021/01/13 | 17:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو اللجنة المالية النيابية احمد

مظهر الجبوري، الاربعاء، ان تثبيت

المشمولين بالقرار 315 اساس اقرار

الموازنة العامة للعام الحالي.

وقال الجبوري في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "الالاف من المحاض

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