البرلمان يوجه بمخاطبة الحكومة حول اسباب عدم صرف مستحقات الفلاحين

2021/01/13 | 17:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت رئاسة البرلمان، الاربعاء،

بمخاطبة الحكومة حول اسباب عدم صرف

رواتب الفلاحين للسنوات السابقة.

وقال مراسل وكالة نون الخبرية، ان نائب

رئيس المجلس بشير الحداد وجه خلال

الجلسة المنعقدة اليوم، وجه الام

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