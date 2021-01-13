البرلمان يستأنف عقد جلسته برئاسة الحداد

2021/01/13 | 17:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استأنف مجلس النواب، الاربعاء، جلسته

برئاسة نائب رئيس المجلس المجلس بشير

الحداد.

وقال مراسل وكالة نون الخبرية، ان

"البرلمان استأنف جلسته برئاسة الحداد،

والتي سيستكمل فيها مناقشة فقرات

الموازنة العامة"

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