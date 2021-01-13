2021/01/13 | 17:11 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مفوضية الانتخابات، ان نسبة المسجلين بايومترياً وصل حتى الآن إلى 61 بالمئة أي (15) مليون ناخب .

وذكرت مفوضية الانتخابات في بيان تلقته 7sky، ان ” ان عدد الناخبين الاجمالي يصل إلى (25) مليون ناخب بعد احتساب المواليد الجديدة الذين يبلغ عددهم اكثر من مليوني ناخب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية: عدد الناخبين وصل الى 25 مليونا والمسجلين بايومتريا 15 مليونا 7 SKY TV.

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