أول إشتباه بكورونا المتحور في العراق

2021/01/13 | 17:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية صحة دهوك، اليوم الاربعاء، تسجيل أول حالة اشتباه بفيروس كورونا المتحور.وقال مدير صحة دهوك افراسياب موسى في بيان، اطلع عليه “النور نيوز”، انه “سجلت عملية اشتباه بالاصابة بفيروس كورونا المتحور لشخص من سكنة دهوك عاد مؤخرا من بريطانيا”.وأشار الى ان “نتائج الفحوصات ستظهر اصابته بكورونا المتحور من عدمها”، …

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