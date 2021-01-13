مجلس النواب يستأنف جلسته برئاسة الحداد

2021/01/13 | 17:14 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]استأنف مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسته النيابية الخاصة باستكمال مناقشة وقراءة الموازنة الاتحادية العامة للسنة المالية 2021.

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