القبض على متهمين بجرائم سرقة وخطف وتزوير في بغداد

2021/01/13 | 17:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة، الاربعاء، القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين بقضيا جنائية مختلفة ضمن حصيلة ممارساتها الأمنية خلال الـ٢٤ ساعة الماضية.وقالت في بيان انه “حيث ألقت مفارز مكتبي مكافحة إجرام الكرادة والخضراء القبض على متهمين اثنين بجرائم خطف وفق المواد ٤٢١ و ٤٢٢ من قانون […]

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