الاقتصاد النيابية: مستقبل الاجيال المقبلة سيرهن اذا مررت موازنة الكاظمي بصيغتها الحالية

2021/01/13 | 17:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الاربعاء، ان الاجيال القادمة سترهن حقوقها لدول الاقتراض اذا مررت موازنة الكاظمي بصيغتها الحالية، مبينة انها تحتوي مبالغ لكردستان تثير الغرائب والاستفهامات.

وقالت عضو لجنة الاقتصاد ندى شاكر لـ/المعلومة/ ان “موازنة 2021 التي ارسلتها الحكومة اتت بمعدل انفاق يصل الى 113 مليار دولار ما يعادل 164 ترليون دينار هو الاضخم بتاريخ العراق رغم الوضع الاقتصادي المنهار”.

واضافت ان “الموازنة لاتوجد فيها اي خطوة لتحسين الاقتصاد وعبارة عن اقتراض لتسيير امور الدولة بمعدل صرف يفوق مرحلة البذخ”.

واوضحت شاكر ان “الموازنة تحتوي على الغام وامتيازات تثير الاستفهامات بشكل مريب”، لافتة الى ان “الحكومة اضافت اجور استخراج نفط كردستان الى النفقات السيادية والاقليم يصدر النفط وامواله بجيوب حكومة الاقليم من دون تحمله اي مبالغ”.

وتابعت ان “اجور نفقات الاستخراج والتشغيل للمرة الاولى تضاف الى النفقات السيادية على الموازنة في وقت سحقت البصرة بموازنة 2021”.انتهى25و

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