نادي القاسم يعزز صفوفه بمحترف برازيلي

2021/01/13 | 17:18 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

اعلن نادي القاسم الرياضي، تعاقده مع اللاعب برازيلي لتمثيل الفريق في الموسم الحالي.

وذكر النادي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “نادي القاسم عزز صفوف الفريق بالمحترف البرازيلي متوسط الميدان فرناندو كوردوسو”.

واضاف ان “الرئيس الفخري للنادي حسين الرماحي، تكفل براتب اللاعب وايضا سكنه”.

يذكر ان كوردوسو مثل عدداً من الاندية العراقية من بينها نادي النجف.



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