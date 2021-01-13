اختراع روسي جديد يتيح صنع درع الدبابة من الأسلاك

2021/01/13 | 17:19 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة…

اخترع علماء جامعة العلوم التقنية في مدينة بريانسك الروسية طريقة جديدة لإنشاء دروع الدبابات.

كشف مصدر في مؤسسة الأبحاث الواعدة لوكالة أنباء “سبوتنيك” أن الطريقة المبتكرة تضمن صنع الدرع المتين والخفيف بأقل تكلفة باستخدام الأسلاك”.

ويُصنع الدرع من خلال مزج الأسلاك بالصهر.



ثم تتم تقويته بأسلوب الضغط الموجي.

واسترعت الطريقة المبتكرة اهتمام صناع المدرعات.

تقلل الطريقة الجديدة استخدام المعدن إلى حد كبير لصنع الدروع وتجعلها أكثر متانة من الدرع المصنوع بأسلوب الدرفلة، وأخف بنسبة 15 إلى 30%.

وأضاف المصدر أن “صناع المدرعات الذين استرعى الاختراع انتباههم استلموا ما اخترعه علماء جامعة بريانسك”.



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