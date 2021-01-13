2021/01/13 | 17:19 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص البرلمان يرفع جلسته الـ34 ويعقد جلسة جديدة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يرفع جلسته الـ34 ويعقد جلسة جديدة) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يرفع جلسته الـ34 ويعقد جلسة جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).