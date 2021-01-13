بابل تستعد لإقامة مهرجانها الدولي الخامس عشر في آذار

2021/01/13 | 17:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – ملاذ الامين - فاطمة رحمه

اكد محافظ بابل حسن منديل ، اليوم الاربعاء ، ان ادارة المحافظة تستعد لاقامة مهرجان بابل في شهر اذار المقبل بعد ان تم التوجيه من قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ،مشيرا الى انه تمت احالة العشرات من المشاريع الخدمية والزراعية في المحافظة التي تشهد استقرارا امنيا.

وقال منديل لوكالة الانباء العراقية (واع) ،إن "المحافظة تسعى لانجاح مهرجان بابل الدولي بعد ان تم التوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي "،موضحا ،أن " بابل هوية التاريخ وهي هوية العراق وان اقامة المهرجان يعد نشاطا تاريخيا سبق ان اقيم لسنوات عديدة في المحافظة وقد غاب لأسباب امنية واجتماعية وسياسية والان يعود من جديد بنسخته الخامسة عشرة ويعيد بابل الى القها والوهج القديم الذي كانت تمارس فيها نشاطات الادبية والفنية والاثارية والنشاطات الاجتماعية باعتبار بابل مدينة متميزة بتربتها الاثارية والاجتماعية".

واضاف ،أن "المحافظة تشهد استقرارا امنيا يمكنها من تنفيذ العشرات من المشاريع ضمن موازنة 2021 "،مشيرا الى انه "تم احالة مشاريع عدة من الجسور وإكساء شط الحلة وعدد كبير من الشوارع في المحافظة الى جانب الموافقة على احالة مشروع مجاري الحلة الكبير للتنفيذ بالاضافة الى مشروع بابل عاصمة العراق الحضارية والكثير من المشاريع المتميزة التي بدأت المحافظة بالشروع بها".

وتابع منديل ،أن "المحافظة شرعت بتنفيذ مشاريع استثمارية حيث تم التوجيه لمديرية استثمار المحافظة بضرورة ان يكون هنالك تحرك على جميع المستثمرين داخليا وخارجيا للقضاء على الكساد الاقتصادي في البلاد "لافتا الى " حاجة البلاد للانفتاح وجذب رؤوس الاموال لضمان التطور والتقدم وتشغيل الايادي العاملة وتحريك الاقتصاد الوطني"

من جانبه اشار المدير التنفيذي لمهرجان بابل الدولي محمد الربيعي الى ان "مهرجان بابل سيكون برعاية رئيس الوزراء وسيكون مهرجانا كبيرا تشارك فيه فرق عالمية للفولكلور العالمي وفنانون عالميون في الغناء والتشكيل والتمثيل الى جانب اقامة المعارض والمؤتمرات الثقافية وخصوصا في مجال الاثار والتاريخ الى جانب افتتاح عدد من البازارات " مؤكدا ان "المهرجان سيكون كرنفال فرح عراقي يعكس التقدم العراقي في جميع المجالات

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