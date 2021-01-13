2021/01/13 | 17:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشف وزير المالية، علي علاوي، عن قرب اطلاقه حزمة من الإجراءات لتخفيف اثار تخفيض الدينار امام الدولار خلال الأسبوعين المقبلين.

وقال علاوي، إن "وزارة المالية وخلال اسبوعين ستتخذ حزمة من الاجراءات التي تخفف اثار تخفيض العملة"، داعيا الى "تظافر الجهود لتجاوز المرحلة الحالية وتداعياتها على الحياة العامة".

وكانت وزارة المالية، قررت تغيير سعر صرف الدولار في موازنة العام 2021، من 1182 دينارا لكل دولار إلى 1450 دينارا لتخفيف العجز في الموازنة المالية، والتمكن من دفع رواتب الموظفين.

ويناقش الان مجلس النواب مشروع موازنة العام 2021، من اجل إقرارها خصوصا ان اللجنة المالية النيابية أبدت عدد من الملاحظات اذ اكدت ان العجز المالي يشكل اكثر من 44٪ من اجمالي الموازنة وهو رقم كبير جدا، يشكل 74 تريليون دينار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير المالية يكشف عن قرب اطلاق حزمة من الإجراءات لتخفيف اثار تخفيض الدينار) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير المالية يكشف عن قرب اطلاق حزمة من الإجراءات لتخفيف اثار تخفيض الدينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).