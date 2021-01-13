حكومة كردستان تمدد تعطيل الدوام في مدارس الطلبة عدا السادس الإعدادي

2021/01/13 | 17:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قررت اللجنة العليا لمواجهة جائحة كورونا في إقليم كردستان، الأربعاء، استئناف الدوام الرسمي لطلبة الصف السادس الإعدادي يوم الـ16 من الشهر الحالي فيما أجّلت دوام بقية المراحل حتى مطلع شهر آذار المقبل.

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (13 كانون الثاني 2021)، إنه "قررت اللجنة العليا لمواجهة كورونا في إقليم كردستان البدء بالدوام الدراسي للصف السادس الإعدادي يوم 16 كانون الثاني 2021، فيما أجلت دوام بقية الصفوف حتى بداية شهر آذارالمقبل 2021".

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