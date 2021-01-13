وزير البيشمركة يجتمع مع مستشارين عسكريين بريطانيين

2021/01/13 | 17:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث شورش اسماعيل وزير البيشمركة، اليوم الاربعاء، مع كبير المستشارين العسكريين البريطانيين في مبنى القنصلية البريطانية بأربيل، اربع مشاريع قانونية مقترحة للوزارة وقوات التحالف حول استراتيجية الدفاع، ومهنية وادارة قوات البيشمركة.

جاء ذلك خلال اجتماع لشورش اسماعيل وزير البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان مع الكولونيل سير جارلي سايكس، المستشار الاعلى للقوات البريطانية وميجر ستيف المستشار العسكري البريطاني في القنصلية البريطانية بأربيل.

وأكد وزير البيشمركة خلال الاجتماع، على أهمية العلاقات بين وزارة البيشمركة والمستشارين العسكريين البريطانيين في تقدم وتطوير قوات البيشمركة في رفع القدرات العسكرية واللوجستية.

من جانبه جدد الكولونيل سير جارلي سايكس، التأكيد على ان هدفهم كمستشارين عسكريين بريطانيين في اربيل ، هو لانجاح عملية الاصلاح في وزارة البيشمركة، مبينا انه ومن اليوم سيصب ثقل عملهم على المشاريع المصادق عليها فقرة تلو الاخرى.



والتي ستكون مكسبا عظيما لقوات البيشمركة في اقليم كوردستان.

الاجتماع، قرر، البدء بتحليل وتطبيق عدد من المشاريع القانونية التي تهدف نتائجه الى مهنية ودفاعية قوات البيشمركة، وهو مواز مع الاسس الاولية لصناعة قوات حديثة.

PUKmedia ترجمة

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