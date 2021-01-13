يونامي ترحب بانضمام العراق إلى اتفاق باريس للمناخ

2021/01/13 | 17:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، اليوم الأربعاء، بانضمام العراق إلى اتفاق باريس للمناخ.

وقالت البعثة في بيان مقتضب تلقى PUKmedia نسخة منه، "نرحب بانضمام العراق رسمياً إلى اتفاق باريس للمناخ، العراق من أكثر دول العالم تأثراً بالمناخ، والأمم المتحدة في العراق ستواصل دعم الجهود الوطنية لحماية البيئة من أجل الأجيال القادمة".

وكان رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، صادق في وقت سابق من اليوم على انضمام العراق الى اتفاق باريس للمناخ، وقال سيادته خلال توقيعه على القانون، ان المصادقة تأتي من اجل مواجهة التهديدات التي يشكلها التغير المناخي والتصدي لانبعاث الغازات الدفيئة والكاربون.

والقى كلمة العراق في "قمة طموح المناخ" العالمي التي جرت في 12 كانون الأول 2020، واعلن عن توجه العراق نحو حقبة جديدة تستند على دعم الطاقات المتجددة وتخفيض انبعاث الكاربون والتلوث تلبية للتغيرات المناخية، وكذلك دعم الاستثمار للقطاع الخاص والتركيز على الشباب ودعم دور المرأة في التطور الاقتصادي والعمل المناخي.

وأضاف: أن العراق وكاستجابة سريعة لانضمامه إلى اتفاق باريس للمناخ، شرع بكتابة وثيقة المساهمات الوطنية NDC باعتبارها السياسة العليا للبلد حول التغيرات المناخية، وتؤسس للاقتصاد الأخضر والمستدام وتحجيم انبعاث الكاربون.

وشارك في القمة العديد من زعماء ورؤساء العالم، بينهم بابا الفاتيكان فرنسيس، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وتستضيف القمة الأمم المتحدة بالاشتراك مع فرنسا وبريطانيا بمناسبة الذكرى الخامسة لتوقيع اتفاق باريس للمناخ.

PUKmedia اعلام يونامي

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