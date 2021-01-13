بوتين يأمر بحملة تلقيح شاملة لكل فئات الشعب في روسيا الأسبوع المقبل

2021/01/13 | 17:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو-(أ ف ب) – أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء ببدء حملة تلقيح شاملة ضد فيروس كورونا المستجد لكل فئات الشعب اعتبارا من الأسبوع المقبل مؤكدا أن اللقاح المصنوع في بلاده هو “الأفضل”.وقال بوتين خلال اجتماع للحكومة الروسية عبر الفيديو “أطلب إطلاق حملة تلقيح شاملة لكل الشعب اعتبارا من الأسبوع المقبل”.وفي كانون […]

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